FC Porto vence na Luz e relança contas do título

Entrou melhor o FC Porto, a mandar no jogo e a pressionar a saída de bola do Benfica. Apesar disso, foram os "encarnados" os primeiros a marcar, logo aos 10 minutos, num lance de autogolo de Diogo Costa, mas com o mérito do perigoso Gonçalo Ramos. O atacante cabeceou à barra, mas a bola bateu nas costas do guarda-redes portista e entrou.Sem ser um jogo espectacular, com muitas faltas, entradas rispidas e interrupções para assistir jogadores, ambas as equipas disputaram os lances conscientes do que estava em jogo nesta partida. Já com Gilberto em campo, por lesão de Bah, o FC Porto manteve a toada ofensiva e chegou ao golo em cima do intervalo, numa bonita jogada finalizada por Uribe.Ainda nesta reta final do primeiro tempo, os "dragões" celebraram por duas vezes, mas ambos os golos foram anulados, por falta de Taremi num deles, e por fora de jogo de Galeno, em outra ocasião. 1-1 ao intervalo, muito ainda faltava decidir.No segundo tempo, os papéis inverteram-se, Entrou melhor o Benfica, mas foi Taremi a marcar num remate à entrada da área e a fazer a reviravolta (1-2).A perder em casa, o Benfica teve mais tempo a bola em seu poder, mas a concretização nem sempre foi a melhor na hora decisiva.Embora com uma postura mais expectante, o FC Porto viu Taremi a ter o terceiro nos pés, mas preferiu o passe e a jogada foi inconsequente.





Já a jogar contra o relógio, o Benfica não conseguia ultrapassar eficazmente a barreira defensiva portista, que já só pensava no apito final.





Assim aconteceu, vitória do FC Porto na Luz, sete pontos a menos (64), mas ainda com sete jornadas e muitos pontos para se conquistar ou perder.





