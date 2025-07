FC Porto vence neerlandeses do Twente em jogo particular com penálti aos 90+1

Os `azuis e brancos` mostraram-se pela primeira vez aos adeptos, no Estádio do Dragão, no Porto, onde Mitchell van Bergen deu vantagem aos visitantes, sextos classificados da Liga dos Países Baixos em 2024/25, aos 65, já depois de as duas equipas ficarem reduzidas a 10 jogadores, com as expulsões de Naci Unuvar e Gabri Veiga, aos 45.

O espanhol Samu, aos 65, empatou para os comandados do italiano Francesco Farioli, que chegaram ao triunfo, já no período de descontos do encontro, através de um penálti.

O FC Porto, terceiro na I Liga 2024/25, apresenta-se aos sócios no próximo domingo, dia 03 de agosto, frente ao Atlético de Madrid, antes de se estrear oficialmente, no campeonato, também em casa, diante do Vitória de Guimarães, em 09 de agosto.