FC Porto volta aos treinos sem seis internacionais e com Pepê no boletim clínico

Suplente utilizado no embate de domingo, o extremo brasileiro cumpriu tratamento no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, juntando-se no boletim clínico ao defesa central espanhol Marcano, que realizou treino integrado condicionado.

Já Diogo Costa e Tiago Djaló (Portugal), Nehuén Pérez (Argentina), Stephen Eustáquio (Canadá) e Deniz Gül (Turquia) rumaram aos trabalhos das respetivas seleções nacionais, tal como Marko Grujic, que estava a trabalhar condicionado, devido a uma inflamação no calcanhar direito, e será reavaliado pela equipa médica da Sérvia.

Denis Gutu, guarda-redes da equipa B, evoluiu às ordens do treinador Vítor Bruno, que retomará na manhã de terça-feira a preparação da visita ao também primodivisionário Moreirense, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, agendada para 24 de novembro, às 17:00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

Segundo classificado da I Liga, com 27 pontos, a seis do campeão nacional e líder invicto Sporting, o FC Porto tenta prosseguir a defesa de um troféu conquistado por 20 vezes, incluindo nas últimas três épocas, e ampliar um recorde vigente de 22 vitórias seguidas na prova.