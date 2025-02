Feirense alcança quarta vitória consecutiva na receção à Oliveirense

O Feirense colocou-se na frente do marcador com um golo de Banjaqui, aos 41 minutos, mas a Oliveirense empatou no início da segunda parte, por Bruno Silva (52), com Rúben Alves a devolver a vantagem do Feirense, aos 68 minutos, que foi sentenciada com um golo de Shodipo, aos 90 minutos.



Com o triunfo, o Feirense ascende ao quarto lugar da II Liga, com 36 pontos, igualando o Benfica B, enquanto a Oliveirense se mantém no 17.º lugar, com 18 pontos.



Apesar da entrada forte da Oliveirense no jogo, foi o Feirense quem dispôs da primeira oportunidade de golo, quando Zé Ricardo aproveitou para rematar colocado à entrada da área, com o guarda-redes Ricardo Ribeiro a defender junto aos poste, aos 19 minutos.



O Feirense acabou por chegar à vantagem antes do intervalo, com Banjaqui a aproveitar uma desatenção da defesa da Oliveirense para rematar com eficácia à entrada da área, aos 41 minutos.



A Oliveirense chegou ao empate aos 52 minutos, quando Casimiro cruzou para Bruno Silva ao segundo poste, que cabeceou para o fundo da baliza de Cañizares, aos 52 minutos.



O Feirense tornou-se mais pressionante e voltou para a frente do marcador aos 68 minutos, com Leandro Antunes a servir Rúben Alves à entrada da área, que rematou forte e colocado sem hipótese de defesa para Ricardo Ribeiro.



Apesar da reação ao golo do Feirense, a Oliveirense ficou reduzida a dez unidades aos 70 minutos, após a expulsão de André Rodrigues, num lance impetuoso sobre um defesa do Feirense.



A equipa ‘fogaceira’ sentenciou o triunfo aos 90 minutos, numa iniciativa individual de Shodipo, que rematou cruzado à entrada da área para o terceiro golo do Feirense.