Feirense e Oliveirense empatam sem golos

No Estádio Marcolino de Castro, o Feirense foi mais impetuoso, num jogo em que os guarda-redes de ambas as equipas se destacaram ao manterem as balizas invioláveis.



Com o empate, Feirense e Oliveirense sobem provisoriamente aos 12.º e 13.º lugares da II Liga, respetivamente, ambas as equipas com 21 pontos.



Numa primeira parte equilibrada, foi o Feirense quem deu o primeiro sinal de perigo, num remate de Sérgio Conceição que obrigou Arthur a uma defesa junto ao poste, aos 23 minutos.



O Feirense voltou a importunar o guarda-redes da Oliveirense pouco depois (25), após um remate frontal de Banjaqui, já dentro da área, com a bola a sair ao lado.



A Oliveirense respondeu na sequência de um livre, com Zé Pedro a obrigar o guarda-rede Diego Calai a uma defesa apertada.



O jogo foi mais intenso na segunda parte e o Feirense quase chegou à vantagem num remate forte, ao qual se opôs Arthur, com a bola ainda a embater no poste da baliza da Oliveirense, aos 65 minutos.



A equipa de Ricardo Chéu aproveitou o contra-ataque para criar perigo, mas os remates de João Paulo Queiroz (69) e Jaiminho (76) foram travados pelas defesas de Diego Calai, reforço do Feirense recentemente emprestado pelo Sporting.



Mais acutilante nos últimos minutos, o Feirense quase chegava à vitória aos 80 minutos, num remate forte de Banjaqui dentro da área, que embateu na trave da baliza de Arthur.



Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.



Feirense-Oliveirense: 0-0.



Equipas:



- Feirense: Diego Calai, Sérgio Conceição, Filipe Almeida, Washington, Cláudio Silva, Bruno, Jorge Pereira (Castro, 85), Banjaqui, Rúben Alves (Oche, 66), Dudu (Picas, 78) e Antoine (João Paredes, 78).



(Suplentes: Pedro Mateus, Brás, João Paredes, Oche, Henrique Jocu, Picas, Castro, Malam Camará e Guilherme).



Treinador: Ricardo Sousa.



- Oliveirense: Arthur, Gonçalo Negrão, Guilherme, John Kelechi, Lomboto, Kazu, Filipe Alves, Duarte Duarte (Michel Lima, 54), Jaiminho, Zé Pedro (André Santos, 77, Iago, 88) e Carter (João Paulo Queiroz, 54).



(Suplentes: Macedo, Iago, João Paulo Queiroz, André Santos, Kazu Miura, Vasco Gadelho, Michel Lima, Lamine e Schurrle).



Treinador: Ricardo Chéu.



Árbitro: David Rafael Silva (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Antoine (58), Jaiminho (81), Gonçalo Negrão (89) e Bruno Silva (90+2).



Assistência: cerca de 2.000 espetadores.