Feirense eficaz vence em Paços de Ferreira num jogo histórico de final violento

Catarina Campos, a primeira mulher a apitar um jogo de futebol profissional masculino, deve ter ficado satisfeita com o seu trabalho e o espetáculo que as duas equipas proporcionaram, em intensidade e entrega ao nível do principal escalão, mas com um final digno da má fama dos campeonatos amadores.



Para o Feirense, foi a terceira vitória consecutiva e a consequente subida ao sexto lugar provisório, com 33 pontos, um registo que atrasou a recuperação do Paços, com os mesmos 26, à condição no 12.º posto.



O Paços foi superior em quase todos os parâmetros, mas o Feirense, sem nunca se remeter à defesa, logrou ser mais eficaz, aproveitando ainda alguns erros defensivos dos locais.



Leandro Antunes ‘fuzilou’ Marafona, aos 19 minutos, e abriu o marcador, ampliando Banjaqui, aos 41, numa saída a partir de um pontapé do seu guarda-redes Cañizares.



De permeio, o Paços dispôs de algumas situações para marcar, o que só viria a acontecer aos 58 minutos, por Rui Fonte, na transformação de uma grande penalidade indicada pelo videoárbitro e confirmada por Catarina Campos.



Do lance resultou ainda a expulsão por acumulação de amarelos do experiente Washington, mas a vantagem numérica não trouxe benefícios práticos ao Paços, face a um Feirense consistente na defesa e muito agressivo sem bola, que logrou resistir e segurar preciosa vantagem.



O que aconteceu no final, dentro de campo, no túnel e nas bancadas, ‘manchou’ o futebol e o desporto, tendo Catarina Campos distribuído vários cartões, incluindo vermelhos.







Paços de Ferreira – Feirense, 1-2.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Leandro Antunes, 19 minutos.



0-2, Banjaqui, 41.



1-2, Rui Fonte, 58 (grande penalidade).







Equipas:



- Paços de Ferreira: Marafona, Anilson, Ícaro (André Liberal, 82), Ferigra, Antunes, Marcos Paulo, Pavlic (Lumungo, 68), João Caiado (Welton Jr., 75), Afonso Rodrigues (Marozau, 68), Rui Fonte e Costinha.



(Suplentes: Jeimes, Miguel Mota, Gonçalo Cardoso, Rui Pedro, Welton Jr., Joffrey, Lumungo, André Liberal e Marozau).



Treinador: Carlos Fangueiro.



- Feirense: Cañizares, Cristian Tassano, Washington, Filipe Almeida, Diga, Rúben Alves (Emanuel Moreira, 61), Jorge Pereira, Nile John (Carlos Renteria, 84), Bruno Silva (Zé Ricardo, 61), Leandro Antunes (Steven Petkov, 84) e Banjaqui (Cristian Ponde, 72).



(Suplentes: Pedro Mateus, Zé Ricardo, Emanuel Moreira, Carlos Renteria, Okkas, Tiago Ribeiro, Shodipo, Cristian Ponde e Steven Petkov).



Treinador: Vítor Martins.







Árbitra: Catarina Campos (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Washington (23 e 57), Bruno Silva (25), Leandro Antunes (37), João Caiado (51) e Zé Ricardo (90+10). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Washington (57).



Assistência: 3.114 espetadores.