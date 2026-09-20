Feirense foi o único da II Liga a cair na segunda ronda da Taça de Portugal

Depois do desaire de sábado do Feirense frente ao Salgueiros (1-0), do Campeonato de Portugal, hoje as equipas do segundo escalão cumpriram todas as suas obrigações, com Farense, finalista vencido em 1990, a sentir algumas dificuldades, assim como o Vizela e Desportivo de Chaves.



No terreno do Sacavenense, dos distritais, a formação algarvia ficou apenas pelo 1-0, assim como o Vizela, mas com o Bombarralense, também dos distritais.



Já o Desportivo de Chaves, que esteve no Jamor em 2010, precisou de um 3-2 na Guarda frente a um rival do Campeonato de Portugal.



O triunfo mais expressivo pertenceu ao Leixões, vencedor da Taça em 1961, que goleou fora o Cinfães (4-0), do Campeonato de Portugal, enquanto o atual líder da II Liga, o Lusitânia de Lourosa, saiu do terreno dos açorianos do Madalena com um triunfo por 3-1.



Com todas as equipas do segundo escalão a atuarem fora de portas, o Amarante bateu o Ponte da Barca (Campeonato de Portugal), por 2-0, e o AVS teve igual resultado perante o Sintrense, igualmente do quarto escalão.



Também hoje, o histórico Vitória de Setúbal, três vezes vencedor da Taça de Portugal e agora remetido ao Campeonato de Portugal, bateu o Alcains, dos distritais, por 2-0.



A segunda eliminatória fica completa em 27 de setembro com o Camacha-Florgrade, dois clubes do Campeonato de Portugal.



A Académica, vencedora de duas edições da Taça, o Tondela, o Felgueiras, o Portimonense, o Penafiel e a União de Leiria foram as equipas do segundo escalão que já tinham assegurado a presença no sorteio da terceira eliminatória, ainda sem o Torreense, detentor do troféu, e das outras equipas da I Liga que disputam as competições europeias (FC Porto, Sporting, Benfica e Sporting de Braga) e também só entram na quarta.



O Belenenses, três vezes vencedor do troféu, atualmente na Liga 3, também assegurou a continuidade em prova, ao vencer, num clássico do futebol nacional, o Beira-Mar, que ergueu o troféu em 1998/99 e disputa o Campeonato de Portugal, por 2-0, em Aveiro.