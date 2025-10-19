Futebol Nacional
Feirense quebra ciclo negativo
O Feirense quebrou uma série de três derrotas seguidas, ao impor-se em Penafiel por 2-1, num jogo bem disputado, antecipado da nona jornada da II Liga.
Com este resultado, o Feirense, que vinha de duas derrotas no campeonato e uma na Taça de Portugal, sobe provisoriamente ao sétimo lugar, com 11 pontos, igualando Torreense e Portimonense, que têm, porém, um jogo a menos. O Penafiel, após duas vitórias consecutivas, mantém os mesmos oito pontos da Oliveirense e ocupa, por enquanto, o 13.º lugar.
Já afastadas da Taça de Portugal, as equipas decidiram antecipar o jogo da nona jornada, jogado sob chuva e com o Feirense em vantagem tática e no resultado.
Os ‘fogaceiros’ funcionaram em bloco, num fole quase perfeito, capaz de estreitar o campo sem bola e de o abrir quando a tinham nos pés.
Este pragmatismo bloqueava o jogo mais apoiado do Penafiel e favorecia transições mais limpas e eficazes, com maior aproveitamento dos ressaltos à entrada da área.
Foi nesse registo que JóJó, aos três minutos, acertou no ‘ferro’, antes de Nketia, aos 11, abrir o marcador à terceira tentativa, após Femenías defender os dois primeiros remates dos seus colegas.
Nile John ampliou a vantagem pouco depois, aos 18, aproveitando um ressalto num livre lateral para marcar com um remate de fora da área pelo ‘buraco da agulha’.
O Penafiel reagiu a partir dos 25 minutos, ao encontrar espaços no bloco do Feirense, e reduziu aos 41, por Reko, assistido por Cláudio Silva, após um mau alívio defensivo.
O segundo tempo arrancou com duas perdidas de Leandro Antunes, aos 48 e 53 minutos, antes de o Penafiel assumir o controlo e rondar com mais frequência a baliza de Francisco Meixedo, em apuros um par de vezes, num final de jogo mais confuso e menos espetacular.
Jogo no estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.
Penafiel – Feirense, 1-2.
Ao intervalo: 1-2.
Marcadores:
0-1, Nketia, 11 minutos.
0-2, Nile John, 18.
1-2, Reko, 41.
Equipas:
- Penafiel: Joan Femenías, Francisco Ferreira, João Miguel, Cláudio Silva, Bruno Pereira (Teddy Alloh, 62), Reko (Suker, 74), Ibrahima Kébé (Pedro Sá, 85), Álvaro Santos, Rúben Alves, Davo (Pedro Vieira, 62) e Raúl Alcaina (Joseph Séry, 74).
(Suplentes: Miguel Oliveira, Gonçalo Negrão, Gustavo Fernandes, Teddy Alloh, Pedro Sá, Pedro Vieira, Joseph Séry, Jota Silva e Suker.)
Treinador: José Manuel Aira.
- Feirense: Francisco Meixedo, Luiz Gustavo, Antonio Leal, Emanuel Moreira, Zé Ricardo, Doumbia, Jójó (Basit Ahmed, 85), Tiago Ribeiro (Gui Meira, 89), Nile John (Samad, 78), Leandro Antunes (Klimov, 89) e Nketia (Miguel Correia, 46).
(Suplentes: Diego Altube, Robinho, Bruno Silva, Samad, Gui Meira, Ayoub Batas, Basit Ahmed, Miguel Correia e Klimov).
Treinador: Ricardo Costa.
Árbitro: José Rodrigues (AF Lisboa).
Ação disciplinar: Cartões amarelos para Nile John (40), Reko (44) e Gui Meira (90+8).
Assistência: Cerca de 800 espetadores.
