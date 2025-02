Feirense regressa às vitórias na receção ao Felgueiras

No Estádio Marcolino de Castro, Rúben Alves deu vantagem ao Feirense, aos dois minutos, com o Felgueiras a empatar por Vasco Moreira, aos sete, mas o Feirense voltou para a frente do marcador com os golos de Leandro (45+4) e de Banjaqui (51). O Felgueiras ainda reduziu por Afonso Silva, aos 73 minutos.



Com a vitória, o Feirense ascende provisoriamente ao nono lugar da II Liga, com 27 pontos, enquanto o Felgueiras continua no 14.º lugar, com 22 pontos.



O Feirense adiantou-se no marcador no início da partida, com Rúben Alves a aproveitar um ressalto de bola na sequência de um canto para desferir um remate forte à entrada da área, logo aos dois minutos.



O Felgueiras respondeu com o golo do empate pouco depois, quando Vasco Moreira surgiu à entrada da área para rematar forte e colocado à baliza de Pedro Mateus, com a bola a entrar junto ao poste.



A equipa de Vítor Martins ficou reduzida a dez unidades aos 33 minutos, quando Rúben Alves recebeu ordem de expulsão após uma agressão a João Santos.



No entanto, antes do intervalo, Leandro voltou a colocar o Feirense na frente do marcador ao tirar dois adversários do caminho dentro da área e a rematar colocado para o segundo golo (45+4).



O Feirense ampliou a vantagem no início da segunda parte ao aproveitar um rápido contra-ataque, com Banjaqui a rematar à entrada da área perante a oposição de dois adversários, com a bola a entrar junto ao poste, aos 51 minutos.



O Felgueiras intensificou a pressão junto à área do Feirense e reduziu a desvantagem aos 64 minutos, quando Afonso Silva cabeceou com eficácia ao primeiro poste, na sequência de um canto.