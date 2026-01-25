Futebol Nacional
Feirense sobe a sexto
O Feirense somou a terceira vitória consecutiva na II Liga, ao bater fora o Portimonense por 1-0, com golo decisivo de Gui Meira na segunda metade da partida da 19.ª jornada.
O terceiro tento do extremo brasileiro no campeonato, aos 78 minutos, na sequência de erros defensivos locais, garantiu mais um triunfo dos ‘fogaceiros’ como visitantes – também o terceiro seguido –, ascendendo ao sexto lugar, à condição, com 27 pontos.
Já o Portimonense, que leva nove jogos sem ganhar em casa – desde a primeira jornada, em 09 de agosto do ano passado –, desceu ao 14.º posto, com 22 pontos.
A equipa forasteira começou melhor a atacar a profundidade e a criar mais perigo, em lances de Luís Santos, aos sete minutos, e Tiago Ribeiro, aos 17, mas o baixo nível qualitativo da partida foi a norma geral nos 90 minutos.
O Portimonense reequilibrou na posse de bola, mas exibiu sempre pouca criatividade em termos ofensivos, pecha que se prolongou na segunda metade.
A formação de Santa Maria da Feira acabou por assinar o golo do triunfo, aos 78, na sequência de erros defensivos dos centrais Marlon Júnior e Alexandre Abel.
Os locais ainda estiveram perto do empate, mas Xavier desperdiçou ocasião clamorosa ao cabecear ao lado, aos 88 minutos.
Jogo disputado no Estádio Municipal de Portimão
Portimonense – Feirense, 0-1.
Ao intervalo: 0-0.
Marcadores:
0-1, Gui Meira, 78 minutos.
Equipas:
- Portimonense: Maycon Cleiton, Marlon Júnior, Mateus Sarará (Mo Dauda, 90+3), Alexandre Abel, Edney Silva, Xavier, Welat Cagro (Francisco Canário, 85), João Reis, Samuel Lobato, Danio Djassi (Mesaque Djú, 81) e Tamble Monteiro.
(Suplentes: Wellington Santana, Samy, Mindinho, Kristofer Kaït, Jotavê, Lucas de Bolle, Mesaque Djú, Mo Dauda e Francisco Canário).
Treinador: Tiago Fernandes.
- Feirense: Francisco Meixedo, João Oliveira, Antonio Leal, Emanuel Moreira, André Lopes, Daouda Doumbia, Bruno Silva (Nile John, 80), Luís Santos (Pedrinho, 68), Tiago Ribeiro (Robinho, 90), Gui Meira (Miguel Correia, 80) e Leandro Antunes (Desmond Nketia, 68).
(Suplentes: Diego Altube, Robinho, Nile John, Klimov, Desmond Nketia, Miguel Correia, Jonny Arriba, Samad e Pedrinho).
Treinador: Ricardo Costa.
Árbitro: Sérgio Guelho (AF Guarda).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Emanuel Moreira (29), Mateus Sarará (30), João Oliveira (50), Tamble Monteiro (58), Gui Meira (60) e André Lopes (62).
Assistência: 696 espetadores.
