Feirense vence Benfica B em jogo treino

Numa partida à porta fechada, o Feirense colocou-se em vantagem por Klimov, com o Benfica B a empatar por Jelani Trevisan. A equipa de Ricardo Costa sentenciou o triunfo com os golos de Tiago Ribeiro, Pedrinho, Leandro e Gui Meira com o Benfica a reduzir por Gonçalo Moreira.



O Feirense vai iniciar a II Liga com uma visita ao FC Porto B, para a primeira jornada, no domingo, dia 10 de agosto, pelas 18h00, enquanto o Benfica B visita o Desportivo de Chaves, também dia 10 de agosto, em jogo com início às 11h00.