Feirense vence União de Leiria com reviravolta selada na última jogada

A União de Leiria esteve em vantagem, com um tento de Sylla, aos 29 minutos, mas ficou com 10 a partir dos 36, quando Zé Vítor foi expulso, e o Feirense chegou ao empate, aos 82, por Cristian Ponde, antes de consumar a reviravolta na última jogada.



O Feirense ascendeu, assim, provisoriamente, ao nono lugar, com 42 pontos, apenas menos um do que a União de Leiria, que segue no sexto posto, em igualdade com Torreense e Penafiel.



Após um início de jogo equilibrado, Sylla deu vantagem à União de Leiria depois de tirar um adversário do caminho e executar um remate cruzado dentro da área que surpreendeu o guarda-redes Cañizares, aos 29 minutos.



Aos 36 minutos, a equipa de Jorge Silas sofreu, porém, um revés na sua estratégia, quando Zé Vitor foi ‘amarelado’ por duas vezes em apenas um minuto, a primeira por uma falta cometida, e a segunda na sequência de um desentendimento com Jorge Pereira, recebendo, por isso, ordem de expulsão.



O Feirense aproveitou a vantagem numérica para pressionar a União de Leira e esteve perto de igualar a partida num remate de Rehmi, aos 75 minutos, com a trave da baliza de Kieszek a impedir o golo do avançado dos Países Baixos.



Mas, pouco depois, aos 82 minutos, a equipa da casa restabeleceu o empate, por intermédio de Cristian Ponde, que marcou de cabeça, na recarga a um remate de Rehmi.



No último minuto do período de compensação, já aos 90+2, Steven deu a vitória ao Feirense, ao desviar um cruzamento rasteiro dentro da pequena área, batendo o guarda-redes Kieszek.



Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira



Feirense – União de Leiria, 2-1



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Sylla, 29 minutos.



1-1, Cristian Ponde, 82.



2-1, Steven, 90+12.



Equipas:



- Feirense: Cañizares, Diga (Steven, 72), Tassano, Emanuel Moreira (Rehmi, 64), Filipe Almeida, Zé Ricardo (Washington, 46), Jorge Pereira (Tiago Ribeiro, 79), Rentería (Shodipo, 46), Rúben Alves, Cristian Ponde e Leandro.



(Suplentes: Pedro Mateus, Washington, Steven, Isah Ali, Samad, Macedo, Shodipo, Rehmi e Tiago Ribeiro).



Treinador: Vítor Martins.



- União de Leiria: Kieszek, Sylla, Victor, Zé Vítor, Marc Baró (David Monteiro, 79), Crystopher (Bura, 79), Diogo Amado, Patrick Mbina (Tiago Ferreira, 40), Jordan (Singh, 15), Juan Muñoz (Daniel dos Anjos, 78) e João Resende.



(Suplentes: Fábio Ferreira, Bura, Lucho, Tiago Ferreira, Sing, Eboue, David Monteiro, Martim Ribeiro e Daniel dos Anjos).



Treinador: Jorge Silas.







Árbitro: José Rodrigues (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Zé Vitor (35 e 36), Steven (90+14) e Kieszez (90+14). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Zé Vitor (36)



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.