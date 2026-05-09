Felgueiras fica na II Liga





(Com Lusa)

A equipa orientada por Rui Ferreira entrou melhor na partida e colocou-se em vantagem logo aos 11 minutos, por Lucas Duarte, que apareceu solto ao segundo poste para cabecear para o fundo das redes, te ndo o Portimonense igualado Welinton Júnior, aos 41, na conversão de uma grande penalidade.Depoisd de se ter adiantado cedo no marcador, o Felgueiras, mais confortável na tabela explorou os espaços deixados pelo adversário e esteve perto de ampliar a vantagem por duas vezes.Apesar das dificuldades em criar perigo em ataque organizado, o Portimonense foi crescendo através das bolas paradas e chegou ao empate ainda antes do intervalo, aos 41 minutos, por Welinton Júnior, na conversão de uma grande penalidade confirmada pelo VAR, depois de Dário derrubar o avançado algarvio na área.Na segunda metade, os algarvios assumiram o controlo do encontro e empurraram o Felgueiras para junto da sua área, criando a melhor oportunidade aos 53 minutos, quando Thauan Lara obrigou Pasinato a uma defesa de grande nível, após remate colocado ao ângulo.Até final, o Felgueiras resistiu à pressão algarvia e segurou um empate que, beneficiando igualmente do resultado do Paços de Ferreira, confirmou matematicamente a permanência da equipa nortenha na próxima edição da II Liga, enquanto o Portimonense segue em zona perigosa à entrada para a última jornada.Jogo disputado no Estádio Dr. Machado de Matos, em Felgueiras.Felgueiras – Portimonense, 1-1.Ao intervalo: 1-1.Marcadores:1-0, Lucas Duarte, 11 minutos.1-1, Welinton Júnior, 41 (grande penalidade).Equipas:- Felgueiras: Mateus Pasinato, Afonso Silva, João Pinto, Dário, Filipe Cruz, Gabi Pereira, Landinho, Michel (Tiago Leite, 66), Tiago Parente, Lucas Duarte (Berna, 81) e Mario Rivas.(Suplentes: Felipe Scheibig, Berna, António Eirô, Mohamed Aidara, Dudu Cruz, Henrique Martins, Beni Jetour, Tiago Leite e João Rafael).Treinador: Rui Ferreira.- Portimonense: Maycon Cleiton, Heitor (Ney Silva, 46), Mateus Sarará, Jarleysom, João Reis (Samy, 81), João Casimiro (De Bolle, 81), Samuel Lobato, Mamede (Welat, 76), Danio (Mesaque, 76), Welinton Júnior e Thauan Lara.(Suplentes: Sébastien Cibois, Ney Silva, Marlon Júnior, Samy, Welat, De Bolle, Mesaque, Mo Dauda e Francisco Canário).Treinador: Tiago Fernandes.Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).Ação disciplinar: cartão amarelo para Michel (45+2), Rui Ferreira (treinador 55), Lucas Duarte (64), Filipe Cruz (90) e Dário (90+5).Assistência: Cerca de 3.000 espectadores.