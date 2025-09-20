Felgueiras não dá hipóteses à Sanjoanense e avança na Taça de Portugal

O defesa Pedro Rosas colocou o Felgueiras a vencer, aos sete minutos. Aos 21, Mário Rivas aumentou a vantagem, antes de Vasco Moreira fechar o marcador do primeiro tempo, aos 25. Nos instantes iniciais da segunda metade, Mathys sentenciou a partida.



Naquele que foi o 11º encontro entre os dois emblemas, o Felgueiras entrou a todo o gás na partida e mostrou uma grande eficácia durante o primeiro tempo. Logo aos sete minutos, na sequência de um livre lateral, Pedro Rosas apareceu solto de marcação dentro de área e inagurou o marcador com um cabeceamento certeiro.



A Sanjoanense reagiu bem ao golo sofrido e somou alguns remates perigosos pelos pés de João Couto e Janico, porém, foi a equipa visitante a voltar a mexer no resultado. Apenas 15 minutos depois, a turma de Agostinho Bento copiou a papel químico o lance do primeiro golo, desta vez com Mário Rivas como protagonista.



A formação da casa ainda tentou responder, mas passados quatro minutos, o Felgueiras aplicou novo golpe nas esperenças alvinegras. Após uma boa jogada de entendimento, Jean Filipe cruzou para Vasco Moreira, que surgiu sozinho e só teve de empurrar o esférico para o fundo da baliza defendida por André Duarte.



Juan Cruz realizou três alterações na entrada para a segunda parte, contudo, foram novamente os felgueirenses a dilatar a vantagem, logo nos primeiros cinco minutos. Com a bola ainda no ar, o extremo luso-francês Mathys desferiu um remate poderoso que só parou no canto superior da baliza adversária.



Com o desfecho do jogo praticamente decidido, as equipas abrandaram o ritmo e não voltaram a ameaçar verdadeiramente as balizas adversárias até ao apito final, mesmo com o Felgueiras a jogar os últimos dez minutos com menos um elemento, devido a lesão de João Pinto.

