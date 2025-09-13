Felgueiras vence Benfica B
O Felgueiras recebeu e venceu hoje o Benfica B, por 2-1, alcançando o segundo triunfo consecutivo na II Liga, no jogo de abertura da quinta jornada.
Com este resultado, o Felgueiras subiu provisoriamente ao sétimo lugar, com sete pontos, enquanto o Benfica B, ainda sem vencer na prova, arrisca baixar do atual 15.º lugar, com três pontos, no final da jornada.
As duas equipas procuram melhores dias, mas o fator casa acabou por ser diferenciador em vários momentos do primeiro tempo, evidente na iniciativa e maior posse de bola dos felgueirenses.
O Benfica B apostava mais nas saídas rápidas, mas igualmente sem causar grandes problemas, e, defensivamente, pôs-se a jeito aos 21 minutos, em jogada desenhada por Vasco Moreira e sublinhada por Pedro Rosas num passe atrasado que Nuno Eirô desaproveitou.
Rodrigo Rêgo protagonizou a resposta forasteira, mas o remate saiu à figura de Cristiano, que, pouco depois, aos 34 minutos, desde a sua área, testemunhou o golo do lateral Pedro Rosas, desmarcado por Lucas Duarte, com um remate cruzado já na pequena área.
O Benfica B, com João Veloso de início, iria chegar ao empate nove minutos depois, por José Melro, a aproveitar uma deficiente reposição de bola do guarda-redes Cristiano Figueiredo.
Os forasteiros foram mais ousados no segundo tempo, apesar da ameaça felgueirense logo no reatamento, com Rosas e Lucas Duarte na jogada, e ficaram perto da reviravolta aos 56 minutos, mas Cristiano negou o golo a Tiago Freitas, num ‘duelo’ que se repetiria pouco depois.
O guarda-redes felgueirense voltaria a ser decisivo frente a Francisco Silva, aos 89 minutos, numa altura em que o Benfica B tentava chegar ao golo e ao empate, depois de o suplente Rivas ter dado nova vantagem ao Felgueiras, aos 80, assistido por Mathys.
Jogo no estádio Municipal Dr. Machado de Matos, em Felgueiras.
Felgueiras – Benfica B, 2-1.
Ao intervalo: 1-1.
Marcadores:
1-0, Pedro Rosas, 34 minutos.
1-1, José Melro, 43.
2-1, Mário Rivas, 80.
Equipas:
- Felgueiras: Cristiano Figueiredo, António Eirô, João Pinto, Afonso Silva, Pedro Rosas, Henrique Martins, Gabi Pereira, Vasco Moreira, Michel Costa (Mathys Jean-Marie, 59), Lucas Duarte (Mário Rivas, 71) e Léo Teixeira (Faissal, 83).
(Suplentes: Felipe Scheibig, Jean Felipe, Dário, Mário Júnior, Faissal, Berna, Mário Rivas, João Rafael e Mathys Jean-Marie).
Treinador: Agostinho Bento.
- Benfica B: Diogo Ferreira, Kevin Pinto (Daniel Banjaqui, 86), João Fonseca, Rui Silva, Leandro Martins, Tomás Cruz (Tiago Freitas, 36), João Veloso (Miguel Figueiredo, 86), Gonçalo Moreira, Rodrigo Rêgo (Francisco Neto, 71), José Melro (Francisco Silva, 71) e Ivan Lima.
(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Daniel Banjaqui, Michée Ndembi, Tiago Parente, Tiago Freitas, Miguel Figueiredo, Olívio Tomé, Francisco Neto e Francisco Silva).
Treinador: Nélson Veríssimo.
Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Leandro Martins (45+3), Léo Teixeira (65), Pedro Rosas (72), Gabi Pereira (75) e Gonçalo Moreira (79).
Assistência: 1.759 espetadores.
