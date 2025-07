Este foi o quarto jogo da pré-época da formação orientada por Hugo Oliveira, que começou a preparação com uma goleada por 6‑1 frente à sua equipa de sub-23, em 12 de julho. Nesse encontro, disputado à porta fechada, os golos da formação principal foram apontados por Simon Elisor, Óscar Aranda, Léo Realpe, Gil Dias e Jonas (2), enquanto Telmo Alves marcou para os sub-23.



Seguiu-se uma vitória por 2‑0 sobre o Celta de Vigo, com golos de Simón Elisor e Justin de Haas, e um triunfo por 1‑0 frente ao Moreirense, no dia 23, novamente com Elisor a assinar o golo decisivo.



Com o desaire diante do Felgueiras, por um golo sem resposta, o Famalicão soma agora três vitórias e uma derrota na pré-temporada, tendo ainda mais dois jogos agendados antes do início oficial da época 2025/26, sendo o próximo frente ao Lourosa.