Felgueiras vence jogo de aflitos e afunda FC Porto B na classificação

O golo que fez a diferença no marcador foi anotado por Vasco Moreira, aos oito minutos, na recarga a um livre lateral, e confirmou a evidente superioridade dos locais no jogo, especialmente no primeiro tempo.



Os jovens portistas foram uma sombra da equipa que tem vindo a recuperar pontualmente nos últimos encontros e precisava dar continuidade a essa retoma, mostrando pouca objetividade e velocidade com bola e falta de agressividade sem ela.



Pertenceu a André Oliveira o pontapé no marasmo por parte dos forasteiros, num remate com todo o tempo e espaço ao ‘ferro’ da baliza de Bruno Pinto, aos 16 minutos.



Léo e o reforço Ayah podiam ter dilatado, depois, a vantagem do Felgueiras, mas falharam na finalização, antecipando um segundo tempo ainda menos intenso.



O Felgueiras, que quase sempre trocou a bola a seu bel-prazer, correu riscos a gerir o resultado, mas o FC Porto B também nunca logrou incomodar verdadeiramente a sua baliza, e segurou uma importante vitória.



Na tabela, o Felgueiras subiu provisoriamente ao 11.º lugar, agora com 28 pontos, deixando para trás o FC Porto B, que continua com 21, em 16.º, em zona de play-off.