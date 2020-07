Fernando Gomes e Isaltino Morais inauguraram esculturas à porta da Cidade do Futebol

Em dia de reeleição como presidente da FPF e no dia em que se assinalam quatro anos sobre a conquista do Euro 2016 pela seleção nacional de futebol, Fernando Gomes sublinhou a importância da data e considerou que as duas esculturas hoje inauguradas são um presente apropriado.



"Houve grande felicidade na escolha da data para esta cerimónia, pois Portugal festeja hoje quatro anos sobre a conquista do primeiro titulo europeu, o dia mais feliz da sua história de 106 anos. A belíssima obra do mestre Júlio Quaresma, vocativa do caráter histórico e cosmopolita do futebol, é o melhor dos presentes", disse Fernando Gomes, na cerimónia de apresentação das esculturas.



O presidente da FPF manifestou a sua "enorme gratidão" pelas duas obras, que considerou serem "dois monumentos felizes e exemplos da relação de proximidade entre Oeiras e o Futebol".



Isaltino Morais lembrou que a FPF é "um parceiro fundamental na simbiose entre o município e o futebol" e sublinhou que as duas obras que recebem os visitantes da Cidade do Futebol são uma "valorização para o espaço" e uma "homenagem pelo esforço, trabalho e dedicação do futebol".



O autarca de Oeiras destacou que é "um grande orgulho" ter a FPF no município e relembrou que as duas esculturas são também exemplo da aposta que Oeiras quer fazer no plano cultural.



"Queremos ser uma capital da cultura e estes monumentos não se encerram na sua dimensão ligada ao futebol, pois Oeiras vai candidatar-se a Capital Europeia da Cultura em 2027", lembrou o presidente da CMO.



Júlio Quaresma, escultor e autor dos dois monumentos, a "Porta para a Glória", na rotunda norte, e "Mundo do Futebol", na rotunda sul, considerou que criar um parque escultórico "é uma aposta acertada de Oeiras", que assim consegue "democratizar a cultura e criar no município uma oferta turística diferenciada".



Quanto às duas criações, assumiu que vencer o concurso aberto pela autarquia de Oeiras teve "um sabor muito especial" e explicou que o princípio que está na base das obras é a "humanização e a criação de uma mensagem com significado", mas que ainda assim estas fossem de "compreensão e apreensão imediata".



"Estes monumentos refletem o passado e uma visão de futuro, evocando a história, a globalização do futebol e seu impacto enquanto elemento agregador de pessoas e de humanidade, sem esquecer a importância dos materiais, a cor e a luz, numa dinâmica e alegria de sedução", revelou o artista luso-angolano.



Na rotunda norte, o conjunto escultórico com o título "Porta para a glória" faz referência ao jogador de futebol a rematar à baliza, num contexto de movimento e ascensão.



Já na rotunda sul, o conjunto escultórico com o título "O mundo do Futebol" é alusivo à história e percurso ao longo dos tempos do jogo de futebol e da importância e universalidade do desporto, projetando dois postes verticais de balizas e um elemento esférico, a bola de futebol/globo terrestre.