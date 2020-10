Fernando Gomes lembra contributo de Ângelo na "afirmação" do futebol português

"Ângelo Martins foi um dos jogadores que contribuiu de forma determinante para a afirmação do futebol português a nível internacional em representação do seu clube de sempre, o Benfica, e da seleção nacional”, disse Fernando Gomes.



O responsável da federação lembrou as conquistas do defesa ao serviço do Benfica, clube em que foi bicampeão europeu, e as 20 internacionalizações, elevando “bem alto o nome de Portugal”.



“Quero sublinhar o meu reconhecimento e gratidão por todo o seu contributo em prol do futebol português”, acrescentou Fernando Gomes, endereçando condolências à família de Ângelo e ao Benfica



Ângelo Martins um dos “símbolos” da história do Benfica, clube que representou entre 1952 e 1965 e pelo qual conquistou duas Taças dos Campeões Europeus, em 1961 e 1962, morreu hoje aos 90 anos.