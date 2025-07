Ferro deixa o Estrela da Amadora e reforça defesa do Estoril Praia

O defesa de 28 anos, que já passou pelo Hajduk Split, da Croácia, Vitesse, dos Países Baixos, e Valência, de Espanha, completou na última temporada 20 jogos ao serviço do Estrela da Amadora, com quem agora rescindiu contrato, e tem como maior marco na carreira a conquista do título de campeão nacional pelo Benfica, na época 2018/2019, em que realizou 18 jogos e fez três golos.



“O que me levou a vir para o Estoril foi o facto de o clube ter mantido a estrutura e a equipa técnica da temporada passada. Já conhecendo bem o campeonato português, sei o que esperar e o Estoril Praia vai de encontro ao meu jogo e à forma como olho para o futebol”, disse o central português, em declarações ao site do clube da Linha.



Quanto a objetivos, Ferro assumiu que quer “ajudar a equipa o máximo possível e fazer o maior número de jogos”, salientando ainda que a nível coletivo “o objetivo é dar continuidade ao bom trabalho da época passada e, se possível, superá-lo”.



Ferro, que vai envergar o número quatro na camisola, é o sétimo reforço da equipa liderada por Ian Cathro, que já tinha anunciado Lomitadze (ex-Dínamo Tbilissi, Geórgia), Pizzi (ex-APOEL, Chipre), Khayon Edwards (ex-Arsenal, Inglaterra), Frank Aziz (ex-Strikers FC, EUA), Martin Turk (ex-Ruch Chorzów, Polónia) e Patrick de Paula (Botafogo, Brasil).