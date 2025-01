FIFA levanta impedimento de inscrições à U. Leiria

O clube português já não consta na lista de proibições de registo da FIFA, informação confirmada por fonte da SAD leiriense, que continua sem comentar o caso ou especificar os motivos que levaram à medida imposta pelo organismo internacional que supervisiona o futebol mundial.A formação orientada por Jorge Silas ocupa o oitavo lugar da II Liga, com 28 pontos, e defronta no próximo jogo, no domingo, o Alverca, no estádio do atual quinto classificado, em partida a contar para a 20.ª jornada.