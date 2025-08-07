FIFA levantou interdição de transferências do Leixões

O clube de Matosinhos resolveu o problema da transferência de Werton, que veio para o Leixões, proveniente do Flamengo.





O clube carioca fez queixa por uma dívida de 175 mil euros e a FIFA impediu o Leixões de contratar. Resolvido o problema e a pouco menos de uma semana do início da Liga 2, o Leixões já pode oficializar as contratações para a nova temporada.