Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

FIFA levantou interdição de transferências do Leixões

por RTP
Nuno Patrício - RTP

Depois da queixa do Flamengo por atrasos num pagamento e da interdição imposta pela FIFA, o Leixões já pode voltar a fazer transferências.

VER MAIS
O clube de Matosinhos resolveu o problema da transferência de Werton, que veio para o Leixões, proveniente do Flamengo.

O clube carioca fez queixa por uma dívida de 175 mil euros e a FIFA impediu o Leixões de contratar. Resolvido o problema e a pouco menos de uma semana do início da Liga 2, o Leixões já pode oficializar as contratações para a nova temporada.
PUB
PUB