Filipe Martins é o novo treinador do Desportivo de Chaves

“Nesta época em que celebramos os 40 anos da nossa primeira subida à primeira divisão nacional, contamos com a experiência e determinação [de Filipe Martins] para liderar a nossa equipa rumo ao nosso grande objetivo, [regressar à I Liga]”, reiterou o emblema transmontano numa nota partilhada nas redes sociais.



Natural da Amadora, Filipe Martins chega ao Desportivo de Chaves após uma curta passagem pelo campeonato chinês, ao serviço do Wuhan Three Towns, depois de ter começado a época 2024/25 no Estrela da Amadora, da I Liga.



O técnico português orientou antes Casa Pia, Feirense, Mafra e Real Massamá.



Em declarações reproduzidas pela SAD transmontana, Filipe Martins disse ter aceitado o convite para comandar os destinos do Desportivo de Chaves “com enorme orgulho”, adiantando que quer criar “uma grande equipa, uma identidade”.



“É um clube que não representa apenas e só uma cidade, mas também uma região. Quero [que os jogadores] olhem para dentro do campo e vejam aquilo que caracteriza muito este povo: um povo de luta, de garra, e este é o ponto de partida para atingir os objetivos que queremos”, frisou o treinador.



O Desportivo de Chaves, orientado pelo técnico vimaranense Marco Alves, terminou a temporada 2024/25 no sétimo posto da II Liga, com 51 pontos.