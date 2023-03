Filipe Martins quer Casa Pia no seu melhor para bater Paços "em crescendo"

“Temos de estar no nosso melhor para levar de vencido o Paços de Ferreira, que é uma equipa que se reforçou bem. A medida que a direção teve, com o regresso do César [Peixoto], foi um sinal de confiança e de que, muitas vezes, são precisos só ajustes e a solução não passa pela mudança de treinador. Têm vindo em crescendo, mais confiantes e competentes, e numa fase em que a urgência de pontos lhes pode criar alguma ansiedade”, analisou, em conferência de imprensa de antevisão à partida que encerra a ronda, na segunda-feira.



Apesar do desaire na visita ao reduto do Arouca (2-0), o Casa Pia está “a crescer a nível exibicional”, com o treinador a sentir que “a vitória está cada vez mais próxima”, após cinco encontros consecutivos – dois empates e três derrotas – sem conseguir triunfar.



“Temos de nos focar no processo de jogo. Temos feito jogos muito interessantes. Em Arouca, fomos uma equipa muito consistente até à expulsão [de Beni]. E mesmo depois. No entanto, faltou-nos alguma eficácia, que também é um dos aspetos que temos de melhorar, pois tem-nos traído nos últimos tempos”, lembrou o treinador, de 44 anos.



Nas últimas três partidas, os ‘gansos’ não marcaram qualquer golo, o que causa natural preocupação a Filipe Martins, que seria mais agravada se não criassem oportunidades para os fazer, faltando apenas concentração e pragmatismo na hora de atirar à baliza.



“Tenho vindo a insistir com a eficácia que temos de ter. Nem sempre se consegue criar tantas oportunidades. Já ganhámos e não tivemos metade das oportunidades claras de Arouca. Precisamos de fazer golos, mas estaria muito preocupado se não criássemos. É uma questão de sermos um bocadinho mais concentrados e pragmáticos”, expressou.



Os lisboetas encontram-se a quatro pontos da meta estabelecida dos 36, que pode ser suficiente para garantir a permanência, embora estejam mais perto da zona europeia.



“Não olhamos para a tabela, mas sim para os pontos. Estamos próximos do objetivo principal e estes três pontos colocar-nos-iam à porta desse objetivo. Pode dar-nos uma subida na tabela, mas, mais do que a subida, a nossa motivação é estarmos próximos do objetivo. É nesse sentido que vamos em busca dos três pontos”, garantiu o técnico.



De fora do jogo, estão o castigado Beni e os lesionados Léo Natel e Kiki Silva, enquanto Rafael Martins se encontra em dúvida e ainda será reavaliado a poucas horas do duelo, que se vai realizar na segunda-feira, a partir das 20:15, no Estádio Nacional, em Oeiras, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.



O Casa Pia é sétimo classificado da I Liga, com 32 pontos, com o Paços de Ferreira na 18.ª e última posição, com 12, a quatro do lugar de play-off de manutenção.