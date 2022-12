Filipe Martins sente Casa Pia motivado no regresso da I Liga

”, sublinhou.Em conferência de imprensa de antevisão à visita ao Portimonense, da 14.ª jornada do campeonato, Filipe Martins frisou que espera um jogo “muito competitivo”, diante de uma “excelente equipa”, realçando que irá ser “decidido nos pormenores” o vencedor.”, disse o treinador.Após uma primeira parte da temporada muito positiva, ocupando o quinto posto, com 23 pontos, o Casa Pia não vai “alterar em nada as dinâmicas do clube e a organização”, com Filipe Martins a salientar que o objetivo falado diariamente é só “o jogo seguinte”.”, expressou Filipe Martins.Com o mercado de janeiro prestes a chegar, o Casa Pia reúne esforços para um reforço que colmate a lesão prolongada do extremo brasileiro Léo Natel, embora seja a única contratação expectável para esse período, “a não ser que haja qualquer elemento que dê qualidade à equipa” e que possa ajudar o conjunto do Casa Pia “a ficar mais forte”.”, explicou.O Casa Pia, quinto classificado, com 23 pontos, visita esta quarta-feira o Portimonense, oitavo, com 19, em jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no Portimão Estádio, a partir das 19h00, com arbitragem de Carlos Macedo.