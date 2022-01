Filipe Rocha é o novo treinador do Penafiel

Numa breve nota publicada nas redes sociais, o Penafiel dá conta da chegada do técnico, conhecido enquanto futebolista como Filó.”, pode ler-se numa frase a acompanhar a imagem do treinador, de 49 anos.Trata-se de um regresso do agora técnico ao clube rubro negro, que representou enquanto jogador durante duas épocas, entre 1999 e 2001.Filipe Rocha regressa agora ao ativo depois de uma curta passagem pelo Sporting da Covilhã, também esta época, no qual realizou somente quatro encontros.

Após 16 jornadas disputadas na II Liga, o Penafiel ocupa o oitavo lugar, com 23 pontos, a sete dos lugares de subida direta e a quatro do "play-off".