Filipe Soares assina pelo Nacional

O futebolista português, de 26 anos, junta-se ao plantel orientado pelo técnico Tiago Margarido, que se encontra a estagiar em Penafiel, pode ler-se no site oficial do emblema insular.



Em 2024/25, Filipe Soares jogou no Farense, da I Liga, por empréstimo do PAOK, clube que detinha o seu passe, somando 22 aparições, nas quais apontou um golo e fez uma assistência.



Formado no Benfica, o centrocampista representou ainda o Estoril Praia, o Moreirense e o Famalicão, este último também cedido pela formação do primeiro escalão da Grécia.



É a 14.ª contratação do Nacional para 2025/26, depois das chegadas de Kaique Azarias (ex-Farense), Kevyn Vinícius (ex-Fluminense, Brasil), Lenny Vallier (ex-Guingamp, França), Alan Núñez (ex-Cerro Porteño, Paraguai), Douglas Nathan (ex-São Caetano, Brasil), Matheus Dias (Internacional, Brasil), Motez Nourani (ex-Adana Demirspor, Turquia), Josué Souza (ex-Grêmio, Brasil), Deivison Souza (ex-Hope Internacional, Brasil), Martim Gustavo (ex-Estoril Praia), Jesús Ramirez (ex-Vitória de Guimarães), Pablo Ruan (ex-Londrina, Brasil) e Lucas João (ex-Umraniyespor, da Turquia).



Também hoje, os "alvinegros" defrontam o Celta de Vigo, do primeiro escalão espanhol, em encontro de preparação para a nova época, no relvado da Cidade Deportiva Afouteza, em Vigo.