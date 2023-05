Finais da Liga 3 e Campeonato de Portugal no Jamor

A final da segunda edição da Liga 3 vai opor a União de Leiria ao Belenenses, duas equipas que já asseguram a subida à II Liga e que vão procurar agora conquistar o título, e suceder ao Torreense, em jogo agendado para 20 de maio, um sábado, pelas 16h15.Já a final do Campeonato de Portugal foi marcada pela FPF para 11 de junho, um domingo, a partir das 16h00, sem que estejam ainda definidas as equipas participantes, uma vez que ainda está em disputa a fase de subida.O Estádio Nacional vai também receber a final da Taça Revelação, no dia 7 de junho, pelas 18h00.A FPF anunciou ainda que o play-off da Liga 3 entre Sporting de Braga B e Vilaverdense, que vai decidir quem vai disputar o acesso à II Liga, também já tem data marcada.No primeiro jogo, agendado para 14 de maio, o Sporting de Braga B vai receber o Vilaverdense, num jogo agendado para as 15h00, no Complexo Desportivo do Fão, enquanto a segunda mão está marcada para 21 de maio, em Vila Verde, pelas 17h00.