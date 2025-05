Final da Taça de Portugal feminina a 17 de maio

O desfecho da Taça de Portugal feminina de futebol coincide no fim de semana com as eleições legislativas, no domingo dia 18 de maio, e com o fim dos campeonatos profissionais, cujas 34.ª e últimas jornadas, estão previstas para este fim de semana, antecedendo em uma semana a final masculina, também no Jamor.O Benfica é o atual detentor do troféu, que conquistou pela segunda vez na época passada, ao vencer o Racing Power, por 4-1, na sua terceira final, depois do primeiro triunfo na estreia, em 2018/19, diante do Valadares Gaia.