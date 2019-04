Final da Taça de Portugal joga-se a um sábado às 17:15

Lusa Comentários 24 Abr, 2019, 17:05 / atualizado em 24 Abr, 2019, 17:09 | Futebol Nacional

O jogo decisivo da prova `rainha` do futebol português vai ser disputado no Estádio Nacional, em Oeiras, e a FPF vai divulgar as informações sobre o início da venda de bilhetes no dia 29 de abril.

O Sporting, finalista vencido da última edição, vai jogar a sua 29.ª final, depois de ter eliminado Lusitano de Vildemoinhos, Rio Ave, Feirense e Benfica, enquanto os `dragões` chegam ao Jamor pela 30.º ocasião, depois de terem ultrapassado Belenenses, Moreirense, o Leixões e Sporting de Braga.

Tanto o Sporting como o FC Porto já venceram 16 vezes a Taça de Portugal, cuja final deste ano vai ser disputada a um sábado, ao contrário de ser jogada a um domingo, que é o habitual, depois de a data ter sido antecipada para não coincidir com as eleições europeias.