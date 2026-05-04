Final da Taça de Portugal marcada para as 17:15 de 24 de maio

O Estádio Nacional, em Oeiras, vai receber mais uma vez a decisão da prova, entre o Sporting, que procura o 19.º título, e o Torreense, da II Liga e que está pela segunda vez na final, depois de ter perdido em 1955/56.



Nas meias-finais, o Sporting afastou o FC Porto, com um agregado de 1-0, enquanto o Torrense bateu o Fafe, da Liga 3, com um total de 3-1 nas duas mãos.