Final feminina da Taça da Liga entre Benfica e Sporting transmitida em sinal aberto

Numa nota divulgada na sua página oficial, a FPF indica que a sexta edição da prova, que será protagonizada pelos finalistas da temporada passada, volta “a estar em direto na SIC”, e será “transmitida ainda, em simultâneo, no Canal 11”.



O Benfica, detentor do troféu que já ergueu por quatro vezes em cinco edições, e o Sporting, ainda à procura da primeira conquista na prova, reeditam a final da última temporada, que as ‘encarnadas’ venceram por 1-0, no Estádio do Restelo, em Lisboa.



Com quatro títulos em cinco edições (2019/20, 2020/21, 2022/23 e 2023/24), o Benfica tem dominado a Taça da Liga feminina, em que apenas por uma vez, em 2022/23, perdeu a final no desempate por penáltis para o Sporting de Braga (3-2).



O Sporting marca presença pela terceira vez na final da prova, e sempre frente ao Benfica, tendo falhado a conquista do troféu em 2020/21 (2-1) e 2023/24 (1-0).