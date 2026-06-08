Florentino Pérez reeleito presidente do Real Madrid. Mourinho sai mesmo do Benfica





c/Lusa

“Estou aqui para defender o Real Madrid. Vamos continuar a trabalhar para que o Real Madrid continue a ganhar títulos. Vamos continuar a trabalhar para que o Real Madrid continue a ganhar títulos.”, disse no discurso de vitória., disse que se trata de “um resultado extraordinário” e que os sócios deram “um exemplo ao mundo de democracia, transparência e coexistência”.“Mostrámos que somos uma grande família”, salientou.Riquelme, de 37 anos e fundador do Grupo Cox, apresentou candidatura no último dia possível, defendendo um debate “saudável e com respeito” e um projeto “a favor do Real Madrid”. A sua entrada obrigou à realização de eleições pela primeira vez desde 2006.incluindo a eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Bayern Munique.Reeleito, Florentino Pérez inicia agora um novo mandato à frente do clube que lidera desde 2000 (com interrupção entre 2006 e 2009), período em que o Real conquistou sete edições da Liga dos Campeões.Durante a campanha eleitoral, o presidente do Real Madrid prometeu a contratação do técnico português José Mourinho, de 63 anos, atualmente ao serviço do Benfica, que já terá assinado com o clube madrileno., após uma passagem de três épocas em que conquistou uma Liga espanhola, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha.o comando técnico do Benfica, após não ter renovado com o Fulham, clube que orientou durante cinco anos.Marco Silva deverá, assim, regressar a Portugal 10 anos depois de ter orientado o Sporting, clube com o qual conquistou uma Taça de Portugal. Ao longo da última década, o treinador, que iniciou a carreira no Estoril, passou ainda pelos gregos do Olympiacos — onde venceu uma Liga — e pelos ingleses Hull City, Everton e Fulham.