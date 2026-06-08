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Florentino Pérez reeleito presidente do Real Madrid. Mourinho sai mesmo do Benfica
O engenheiro espanhol Florentino Pérez foi reeleito presidente do Real Madrid, vencendo no domingo as primeiras eleições em 20 anos, num escrutínio disputado com o empresário Enrique Riquelme, confirmou o próprio líder dos ‘merengues’.
“Estou aqui para defender o Real Madrid. Vamos continuar a trabalhar para que o Real Madrid continue a ganhar títulos. Vamos continuar a trabalhar para que o Real Madrid continue a ganhar títulos. Orgulho de ter os melhores jogadores do mundo. Orgulho de ter o melhor estádio do mundo e um madridista como José Mourinho”, disse no discurso de vitória.
Florentino, que anunciou ter vencido em todas as 60 mesas de voto, disse que se trata de “um resultado extraordinário” e que os sócios deram “um exemplo ao mundo de democracia, transparência e coexistência”.
“Mostrámos que somos uma grande família”, salientou.
Riquelme, de 37 anos e fundador do Grupo Cox, apresentou candidatura no último dia possível, defendendo um debate “saudável e com respeito” e um projeto “a favor do Real Madrid”. A sua entrada obrigou à realização de eleições pela primeira vez desde 2006.
A vitória de Florentino surge após uma época sem títulos — a sexta do século —, marcada pela troca, a meio, no comando técnico, de Xabi Alonso por Álvaro Arbeloa e por resultados desportivos abaixo das expectativas, incluindo a eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Bayern Munique.
Reeleito, Florentino Pérez inicia agora um novo mandato à frente do clube que lidera desde 2000 (com interrupção entre 2006 e 2009), período em que o Real conquistou sete edições da Liga dos Campeões.
Durante a campanha eleitoral, o presidente do Real Madrid prometeu a contratação do técnico português José Mourinho, de 63 anos, atualmente ao serviço do Benfica, que já terá assinado com o clube madrileno.
Tratar‑se‑á de um regresso de Mourinho ao Real Madrid, 13 anos depois, após uma passagem de três épocas em que conquistou uma Liga espanhola, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha.
Com a ida de Mourinho para Madrid, Marco Silva, de 48 anos, deverá assumir, de acordo com a imprensa, o comando técnico do Benfica, após não ter renovado com o Fulham, clube que orientou durante cinco anos.
Marco Silva deverá, assim, regressar a Portugal 10 anos depois de ter orientado o Sporting, clube com o qual conquistou uma Taça de Portugal. Ao longo da última década, o treinador, que iniciou a carreira no Estoril, passou ainda pelos gregos do Olympiacos — onde venceu uma Liga — e pelos ingleses Hull City, Everton e Fulham.
Florentino, que anunciou ter vencido em todas as 60 mesas de voto, disse que se trata de “um resultado extraordinário” e que os sócios deram “um exemplo ao mundo de democracia, transparência e coexistência”.
“Mostrámos que somos uma grande família”, salientou.
Riquelme, de 37 anos e fundador do Grupo Cox, apresentou candidatura no último dia possível, defendendo um debate “saudável e com respeito” e um projeto “a favor do Real Madrid”. A sua entrada obrigou à realização de eleições pela primeira vez desde 2006.
A vitória de Florentino surge após uma época sem títulos — a sexta do século —, marcada pela troca, a meio, no comando técnico, de Xabi Alonso por Álvaro Arbeloa e por resultados desportivos abaixo das expectativas, incluindo a eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Bayern Munique.
Reeleito, Florentino Pérez inicia agora um novo mandato à frente do clube que lidera desde 2000 (com interrupção entre 2006 e 2009), período em que o Real conquistou sete edições da Liga dos Campeões.
Durante a campanha eleitoral, o presidente do Real Madrid prometeu a contratação do técnico português José Mourinho, de 63 anos, atualmente ao serviço do Benfica, que já terá assinado com o clube madrileno.
Tratar‑se‑á de um regresso de Mourinho ao Real Madrid, 13 anos depois, após uma passagem de três épocas em que conquistou uma Liga espanhola, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha.
Com a ida de Mourinho para Madrid, Marco Silva, de 48 anos, deverá assumir, de acordo com a imprensa, o comando técnico do Benfica, após não ter renovado com o Fulham, clube que orientou durante cinco anos.
Marco Silva deverá, assim, regressar a Portugal 10 anos depois de ter orientado o Sporting, clube com o qual conquistou uma Taça de Portugal. Ao longo da última década, o treinador, que iniciou a carreira no Estoril, passou ainda pelos gregos do Olympiacos — onde venceu uma Liga — e pelos ingleses Hull City, Everton e Fulham.
c/Lusa