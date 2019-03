Folha diz que Portimonense defronta Belenenses com o pensamento na vitória

Lusa Comentários 15 Mar, 2019, 16:55 | Futebol Nacional

"Depois da vitória conseguida na jornada anterior diante do nacional (5-1), preparámo-nos para fazer um bom jogo, porque queremos dar continuidade aos resultados positivos", disse o técnico dos algarvios.



António Folha falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe o Belenenses, sétimo classificado, com 37 pontos, ao Portimonense, nono, com 31, marcado para sábado, às 15:30, no Estádio Nacional, em Oeiras.



O treinador indicou que a equipa quer "apresentar um futebol positivo no caminho que tem tido", embora reconheça que o embate com o Belenenses "não vai ser fácil, porque é um adversário motivado" e que está a fazer uma época positiva.



"Certamente que nos irá criar muitas dificuldades, mas estamos preparados, pois temos a consciência de que não há jogos fáceis. Será um jogo com grau de dificuldade acrescido para ambas as equipas", sublinhou.



Folha assegurou que o Portimonense "vai tentar implementar o seu futebol diante de uma equipa que muda o seu sistema de jogar, mesmo durante os jogos", o que vai exigir muitas cautelas.



"Cabe-nos olhar para nós e fazermos o que temos feito enquanto equipa, para podermos ambicionar fazer um bom resultado com o Belenenses, equipa que vai também querer ganhar o jogo", concluiu.