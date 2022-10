Football Leaks. Rui Pinto explica acessos à Doyen

Na segunda sessão consecutiva do julgamento no Juízo Central Criminal de Lisboa em que o principal arguido do processo está a prestar declarações, o criador do site revelou que o interesse no fundo de investimento então liderado por Nélio Lucas começou a materializar-se com uma viagem a Londres de “um dos amigos do Football Leaks”.”, recordou.Rui Pinto disse que o amigo conseguiu detetar as credenciais de acesso para convidados na rede informática da Doyen e que mais tarde foi possível descobrir outras senhas, permitindo “exponenciar o acesso” ao sistema. “”, notou, rejeitando logo de seguida a responsabilidade pelo acesso ao computador de Adam Gomes, antigo diretor informático da Doyen Sports Investment.”, afirmou, assinalando que “não existiu qualquer exfiltração”, mas sim o reencaminhamento automático de emails após 20 de setembro.Por outro lado, Rui Pinto avançou que os documentos relativos à Doyen Sports Investment Ltd e Vela Investment Ltd tiveram três origens diferentes - duas em Espanha e uma em Malta -, mas evitou falar sobre a forma como foi obtida essa informação, face a uma certidão extraída sobre esta matéria e perante o conselho do advogado Francisco Teixeira da Mota.Questionado pela presidente do coletivo de juízes, Margarida Alves, sobre o suposto interesse na Doyen Capital e nas origens do dinheiro e a posterior publicação de documentos de natureza desportiva da Doyen Sports Investment, o arguido justificou-se: “”.





Rui Pinto disse também que o email enviado sob o nome Artem Lobuzov "não foi criado especificamente para o contacto com Nélio Lucas", mas que acabou por ser utilizado somente nessa situação.



"Sinto-me envergonhado por esta situação. Custa-me imenso ler este tipo de emails. Hoje em dia não me reconheço nisto, foi uma trapalhada de todo o tamanho. Infelizmente, isto foi aproveitado pelos críticos para tentarem reduzir os méritos do Football Leaks", afirmou o principal arguido do processo, que aproveitou o momento para pedir desculpa ao outro arguido, Aníbal Pinto, o advogado que foi envolvido nesta interação com a Doyen.