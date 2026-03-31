Fórum ANTF termina em Albufeira com passos para criação de associação mundial

O encontro, realizado na segunda-feira e hoje, juntou treinadores, especialistas e dirigentes para debater a profissão no futebol e no futsal, num espaço de partilha e reflexão promovido pela ANTF.



Na sessão de encerramento, o presidente do organismo, Henrique Calisto, destacou o espírito do evento e a importância da aprendizagem contínua entre profissionais da área.



“Tivemos aqui grandes campeões, gente experiente, habituada ao mais alto rendimento, mas que veio aqui admitir que gostava de ter mais tempo para aprender, aprender com os outros, aprender com todos. Foi um Fórum de partilha de conhecimento, foi um Fórum enorme, estamos ao serviço dos treinadores. Obrigado a todos”, afirmou.



À margem do fórum, representantes de associações de treinadores da Europa, América do Sul e África reuniram-se na segunda-feira, para avaliar a criação de uma associação mundial de treinadores de futebol, destinada a salvaguardar os interesses profissionais da classe.



Segundo a ANTF, foi consensual a necessidade de uma estrutura internacional que assegure uma representação mais eficaz dos treinadores no sistema futebolístico global.



Como resultado, foi acordada a criação de um grupo de trabalho internacional com a missão de apresentar uma proposta para o modelo de governação da futura organização e respetivos estatutos.



No encontro participaram representantes de associações de treinadores de Portugal, Itália, Países Baixos, França, Alemanha, Turquia, Inglaterra, Espanha, Brasil e Angola.