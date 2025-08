FPF admite recorrer à justiça após acusações de Luís Filipe Vieira

Na sequência da entrevista do antigo presidente do Benfica, a FPF emitiu um comunicado onde diz que "não admite que os seus nomes e a sua credibilidade sejam, sob qualquer pretexto, colocados em causa e que reserva todos os meios legais disponíveis para defender o seu bom-nome, credibilidade e honorabilidade, sempre que os mesmos sejam colocados em causa.



Luís Filipe Vieira acusou Pedro Proença de se estar a intrometer nas eleições do Benfica e revela que o atual líder da Federação o tentou aliciar para demover Nuno Lobo de concorrer à presidência da FPF.