FPF aprova designação e imagem da Liga 3 que arranca em 2021/22

Em nota publicada no sítio oficial na Internet, a FPF realça que a nova competição servirá para “preparar os clubes para a II Liga”, assim como “criar espaço de desenvolvimento para jogadores jovens portugueses e ainda promover o equilíbrio financeiro dos clubes”.



Além dos “três eixos fundamentais” anteriores, a Liga 3 “será um escalão que dará bases ainda mais fortes para a transição para o futebol profissional”.



De acordo com Nuno Moura, Diretor de Marketing da FPF, a Liga 3 “será um espaço de equilíbrio, de oportunidades e, acima de tudo, de máxima competitividade, onde a tradição do jogo e a inovação que revelará o futuro da modalidade coexistem em perfeita simbiose”.



A Liga 3 será uma nova terceira divisão, acima do Campeonato de Portugal, ao qual vão subir, já na próxima época, os campeões distritais.



Esta será uma reestruturação do terceiro escalão do futebol nacional – abaixo das duas competições profissionais, I Liga e II Liga –, que, em 2020/21, vai contar com 96 equipas, mais 24 do que em 2019/20.



Os 96 clubes que vão disputar o próximo Campeonato de Portugal vão ser organizados em oito séries de 12 equipas, nas quais os campeões vão apurar-se para o acesso à II Liga, os quatro seguintes (do segundo ao quinto) para o acesso à III Liga e os últimos quatro (do nono ao 12.º) são despromovidos aos distritais.



As duas vagas para o segundo escalão vão ser disputadas em duas séries de quatro equipas, subindo o vencedor de cada uma delas. Já o acesso à III Liga prevê oito séries de quatro clubes, colocando os dois primeiros na nova competição.



O número de clubes a disputar as competições não profissionais, III Liga e Campeonato de Portugal, vai “reduzir-se até 76”, em 2023/24.



De acordo com a FPF, a III Liga vai ser disputada por 24 clubes em 2021/22 e 2022/23, sendo reduzida a 20 em 2023/24, enquanto o Campeonato de Portugal vai contar com 60 em 2021/22 e 56 em 2022/23 e 2023/24.