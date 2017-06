FPF chumba polémica alteração ao regulamento disciplinar

Lusa 29 Jun, 2017, 20:04 | Futebol Nacional

Por 35 votos contra, 11 abstenções e 14 votos a favor da ratificação da norma, caiu o polémico artigo 136.º-A, votado em separado do resto do regulamento disciplinar. Caso fosse aprovado, ficava proibido "o ato de fumar na zona técnica, incluindo cigarros eletrónicos, e expelir fumo ou quaisquer outras substâncias, tais como saliva, na direção de dirigentes, jogadores ou quaisquer outros agentes desportivos".



A proposta tinha partido do Benfica em AG da Liga e foi criticada pelo Sporting, que a interpretou como perseguição ao seu presidente, Bruno de Carvalho, a propósito dos incidentes ocorridos após o Sporting-Arouca.



Após a queda daquele artigo, o regulamento disciplinar e o de arbitragem foram aprovados por unanimidade dos 60 delegados presentes.



Na mesma AG da FPF, foram também atribuídos votos de louvor a Fernando Gomes, Tiago Craveiro e José Fontelas Gomes pelas respetivas nomeações para cargos da UEFA (respetivamente, vice-presidente da UEFA, vice-presidente do Comité de Competições e Seleções e membro do Comité de Arbitragem).



Foi ainda decidida a integração do 'futebol de lazer' na esfera federativa, o que obrigou a alterações nos estatutos da FPF.