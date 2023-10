FPF dá material desportivo a escolas

O projeto "Hora dos SuperQuinas" visa “desenvolver as competências motoras das crianças do primeiro ciclo” com uma “oferta de atividade física e desportiva nas atividades de enriquecimento curricular”, conhecidas como AEC.Resulta de uma parceria com as 22 associações distritais e regionais de futebol e chega a cerca de 300 escolas, incluindo, além da prática desportiva, sensibilização para questões da nutrição e do sono.Os professores receberam formação, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e as escolas aderentes receberam dois "kits" de material, com bolas, bolas de ténis, arcos, cordas, coletes e cones, além de um manual digital com as atividades propostas.Antes do arranque, marcado para hoje, um projeto-piloto em janeiro chegou a mais de 1.300 crianças, e o diretor federativo André Seabra notou os primeiros resultados desta iniciativa que pretende “combater o sedentarismo e melhorar a literacia motora das crianças em Portugal” como “incríveis”.“Demonstraram que uma sessão adicional por semana de prática de exercício conseguiu promover uma melhoria significativa nas habilidades motoras fundamentais das crianças”, explicou.