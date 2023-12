FPF distribui 178 mil euros do fundo da `Champions` pelos clubes da Liga feminina

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai distribuir 177.936 euros por 11 clubes da Liga feminina, valor proveniente do fundo solidário da Liga dos Campeões feminina, promovido pela UEFA, após a participação do Benfica, anunciou hoje a entidade.

"O desempenho da equipa feminina do SL Benfica, que na temporada 2022/23 disputou a fase de grupos da mais importante competição continental, gerou o valor referido, agora a distribuir pelos restantes 11 emblemas da principal campeonato nacional", especificou a FPF.



Assim, cada emblema da Liga feminina receberá 16.176 euros, verba que deverá ser aplicada, conforme as regras da UEFA, na formação e nas infraestruturas exclusivas do futebol feminino.



"Este modelo de distribuição da entidade que regula o futebol europeu garante que o dinheiro investido ou gerado na Liga dos Campeões feminina beneficiará todos os clubes dos primeiros escalões do futebol feminino no continente", assinalou a federação.



Tal como na temporada passada, as 'águias' voltam esta época a marcar presença na 'Champions' feminina.