FPF distribui quase 355 mil euros por 15 clubes portugueses

De acordo com o organismo, as verbas são provenientes da UEFA e destinadas a compensar os clubes que cederam os seus jogadores às respetivas seleções para aquela fase de apuramento da Liga das Nações.



Benfica, FC Porto, Sporting, SC Braga, P. Ferreira, Gil Vicente, Boavista, Casa Pia, Famalicão e Vizela, da I Liga, Tondela, Nacional, Vilafranquense e Farense, da II Liga, e Vianense, do Campeonato de Portugal, são os 15 clubes que vão receber um total de 354.923 mil euros.



A ‘final four’ da Liga das Nações vai ser disputada entre 14 e 18 de junho de 2023, nos Países Baixos, pela seleção anfitriã, Espanha, Croácia e Itália.