FPF e Liga assumem novo ciclo no futebol

Quatro apostas



Instantes depois, Reinaldo Teixeira seguiu um discurso em linha muito semelhante no qual vincou a pretensão de que o futebol português seja “sinónimo de qualidade, espetáculo, valores e futuro”.



“Queremos fazê-lo com todos, com as sociedades desportivas, os atletas, os nossos parceiros, a Federação Portuguesa de Futebol e também com os decisores políticos na defesa do empoderamento legal, fiscal e financeiro que valorize esta indústria. Assumimos com frontalidade os obstáculos que temos pela frente e reafirmamos com igual convicção de que não nos faltará ambição, energia e sentido de responsabilidade para colocar o futebol profissional num patamar mais elevado. É esse o compromisso da nova direção executiva da Liga”, assinalou, por fim.





Os responsáveis máximos pelas duas instituições que gerem o futebol em Portugal discursaram na abertura da Conferência Bola Branca, que se realiza em Lisboa, tendocomeçado por manifestar a sua intenção de “zelar” por futebol português “a um só”.”, assegurou o líder da FPF.Proença transmitiu uma mensagem de união a todo o universo do futebol português, convidando todos os intervenientes que compõem a indústria a fazer parte de uma “”.”, declarou, apostado em dar continuidade a esse trabalho.