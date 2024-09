FPF e Liga decretam minuto de silêncio em memória de João Rodrigues

“A homenagem será respeitada em todos os jogos das competições da FPF até quarta-feira, dia 02 outubro”, explica em comunicado a federação.



Já a LPFP decretou um minuto de silêncio nos jogos compreendidos entre os dias de hoje e 07 de outubro, nas partidas das I e II Ligas.



João Rodrigues, antigo presidente da FPF, morreu hoje aos 91 anos, anunciou o organismo, lembrando o percurso do antigo dirigente, que desempenhou várias funções na FIFA e dirigiu a Associação de Futebol de Lisboa.



A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) assinala que João Rodrigues, natural do concelho de Trancoso, cedo se notabilizou como “insigne advogado e dirigente desportivo”.



Adepto e sócio do Benfica, João Rodrigues foi membro do Organismo Autónomo da Associação Académica de Coimbra e presidente do Ginástica Futebol Clube e do Parede Futebol Clube, antes de chegar à condução da Associação de Futebol de Lisboa.



“Exerceu, entre 1989 e 1992, as funções de presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tendo igualmente sido membro do Departamento de Assuntos Legais da FIFA, do Jury d´Appel da FIFA, do Conselho de Disciplina da FIFA, dos Quadros Técnicos da FIFA e presidente do Conselho de Disciplina do 1.º Mundial de clubes”, refere a FPF em comunicado.