FPF e LPFP fazem adenda ao protocolo com proveito de 2,3 ME para futebol profissional

Em comunicado conjunto, os dois organismos anunciaram as alterações ao protocolo, que regula as relações entre ambos no quadriénio 2024-2028, “com um impacto financeiro superior a 2,3 milhões de euros favoráveis à Liga Portugal e aos clubes do futebol profissional” e com efeito na presente temporada.



Na adenda ao protocolo, “a FPF compromete-se a reduzir os valores estipulados para a época 2025/26, relativos às quotas de inscrição e transferência de jogadores, bem como os montantes de comparticipação do futebol profissional pelos serviços administrativos e recursos humanos afetos ao funcionamento das secções profissionais do Conselho de Disciplina e do Conselho de Arbitragem, limitando-os aos montantes mais reduzidos previstos para a época transata, com um valor de aproximadamente 175 mil euros”.



Os dois organismos revelam ainda que a FPF “não imputará ao futebol profissional os custos que suportou com investimentos de melhoria e certificação das infraestruturas necessárias ao funcionamento do sistema de videoarbitragem”, num valor superior a 1,1 milhões de euros.



“Paralelamente, a FPF compromete-se a canalizar uma verba de um milhão de euros, através de um fundo de apoio, para reforçar as infraestruturas desportivas das equipas participantes nas competições profissionais”, lê-se.



Em conclusão, os dois organismos garantem estar empenhados em criar as “condições necessárias ao desenvolvimento e valorização do futebol português”, num esforço que inclui a “rápida conclusão da renegociação em curso do contrato celebrado entre as duas instituições”.

