FPF espera que reunião com Governo marque "início de uma nova era"

"A Federação Portuguesa de Futebol e o seu presidente, Pedro Proença, congratulam-se com o espírito construtivo da reunião, que, espera, marcará o início de uma nova era na relação com o Governo na articulação em matérias verdadeiramente relevantes para o futuro do futebol português", pode ler-se numa nota publicada no sítio oficial na internet do organismo que rege o futebol no país.

A direção da FPF tinha anunciado o pedido de uma "audiência com caráter de urgência ao Governo para avaliação dos impactos face aos compromissos assumidos, nomeadamente, a candidatura à organização do Europeu feminino de 2029 e a organização do Campeonato do Mundo de 2030", tendo marcado presença o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, e o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias.

"Numa nova era que se pretende ser de estreita ligação com todos os agentes e entidades, o presidente da FPF abordou com os membros do Governo os desenvolvimentos relativos ao Mundial2030, que Portugal organizará em conjunto com Espanha e Marrocos, retomando desta forma as conversas em torno de um evento que permitirá o desenvolvimento do futebol, nas suas mais variadas valências", descreve ainda a FPF, no comunicado.

Em 29 de março, Pedro Proença revelou ter o apoio de Fernando Gomes para a sua candidatura ao Comité Executivo da UEFA, algo que, horas mais tarde, o recém-eleito líder do COP negou, numa carta enviada aos presidentes das 55 federações europeias de futebol, na qual confessou não partilhar "uma visão comum para o futebol e o desporto" com o seu sucessor no organismo, com o presidente da FPF a terminar sendo o candidato com menos votos obtidos.

"Abordada nesta reunião foi também [...] a forma como a Federação Portuguesa de Futebol e o Governo podem contornar o impacto da perda de um representante português no Comité Executivo da UEFA no recente ato eleitoral desse organismo", referiram.

Outro tópico mencionado por Pedro Proença na reunião foi a proposta relativa às verbas provenientes das receitas das apostas desportivas, "que representa uma inegável mais-valia para todas as federações desportivas e todos os agentes".

