FPF homenageia Marcelo Rebelo de Sousa pelo contributo ao futebol

A cerimónia decorreu na Cidade do Futebol, onde Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido pelo presidente da FPF, Pedro Proença, e por funcionários da federação, numa iniciativa que o ex-presidente considerou uma "excelente surpresa".

Durante o encontro, recebeu uma lembrança simbólica com vários momentos da sua ligação à FPF, partilhando memórias e episódios da sua relação com o futebol português.

"Sou fanático por Portugal e sou fanático por futebol", afirmou, recordando a sua ligação antiga à modalidade, que remonta a 1973, quando representou a Associação de Futebol de Angra do Heroísmo.

O ex-Presidente evocou ainda a influência familiar na escolha do clube do coração e momentos vividos ao longo dos seus mandatos em eventos desportivos, num registo marcado pelo humor habitual.

No final, referiu-se ao Campeonato do Mundo que Portugal irá disputar, sublinhando que será o "primeiro em tempos de guerra", defendendo o futebol como "um caminho para a paz e para a união".