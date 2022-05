FPF instaura processo a Matheus Reis e SAD do FC Porto por incidentes no clássico

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou hoje a instauração de processos à SAD do FC Porto, a Matheus Reis e a vários funcionários dos 'dragões' devido a incidentes no jogo com o Sporting.