FPF pede "audiência com caráter de urgência" ao Governo

“Não obstante ser claro para o país desportivo que a representação nacional no Comité Executivo da UEFA pode estar claramente em causa, a Federação Portuguesa de Futebol mantém ativos os esforços para conseguir atingir o objetivo inicial”, assume o organismo.



A FPF mantém ainda “o seu compromisso com a estabilidade, lutando sempre de forma transparente pelos interesses de Portugal no contexto internacional e pugnando pelas boas relações com todas as instituições relevantes no universo desportivo, [(..) focada apenas no futuro e nunca colocando em causa o legado da Federação Portuguesa de Futebol”.





Posições contraditória



No domingo, a FPF tinha marcado esta reunião de urgência, face ao que considerava serem “gravíssimas insinuações” de Fernando Gomes, para analisar e avaliar as “consequências das insinuações” do antigo líder, “num momento que antecede as eleições para o Comité Executivo da UEFA”, marcadas para 3 de abril e que a FPF considera “importantíssimas para o futebol português, tendo em conta os desafios que se avizinham”, como a organização do Mundial2030 e a candidatura à organização do Europeu feminino de 2029.



No sábado, o presidente da FPF, Pedro Proença, revelou ter o apoio de Fernando Gomes na candidatura ao Comité Executivo da UEFA, algo que, horas mais tarde, o recém-eleito líder do COP negou, em carta enviada aos presidentes das federações de futebol europeias.



“Foi a maior das surpresas tomar conhecimento de uma carta enviada pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, na qual o meu nome é mencionado sem consentimento prévio ou mesmo informação”, pode ler-se na missiva de Fernando Gomes, que liderou a FPF durante 13 anos.



Na mesma carta, o antecessor de Pedro Proença confessou não partilhar “uma visão comum para o futebol e o desporto” com o atual presidente da FPF.



“Pedro Proença escolheu o caminho da destruição do legado que eu e a minha equipa construímos ao longo de 13 anos, através de decisões e insinuações públicas que visam atacar o nosso bom nome e que, como se verá, são completamente infundadas”, refere o documento.





Além disso, o organismo que tutela o futebol português assegurou ainda que vai “enviar uma exposição ao Conselho de Ética do COP para avaliação da atuação do presidente do Comité Olímpico de Portugal”.Agradecendo o apoio de diversos agentes do futebol português, a direção da FPF considera que “o interesse nacional e a própria eleição do candidato nacional neste processo eleitoral fica seriamente comprometida pelo impacto que a posição assumida pelo senhor presidente do Comité Olímpico de Portugal infligiu na credibilidade das mais relevantes instituições desportivas nacionais, que dificilmente será reversível em tempo útil”.