FPF quer "ganhar e liderar" ao iniciar o "maior `summit` de futebol do mundo"

“Hoje, abrimos um novo capítulo e uma era de inovação e liderança na discussão do futuro do futebol em Portugal. Estamos hoje a dar o pontapé de saída no maior ‘summit’ de futebol do mundo, com a responsabilidade e ambição que o futebol português nos merece. Iniciámos uma nova era na FPF e viemos para ganhar. Nós estamos aqui hoje com idêntica ambição com que as nossas seleções entram nos campos, quadras e areias, sempre para ganhar e liderar”, assumiu Pedro Proença.



Na cerimónia de abertura da primeira edição do Portugal Football Summit, que irá realizar-se na Cidade do Futebol, em Oeiras, até sábado, Pedro Proença recebeu o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que quer globalizar o futebol.



“Temos uma ocasião única de conquistar Estados Unidos da América e Canadá. Está a faltar essa parte do continente americano para sermos ainda mais globais. Ou conquistamos até 2030 as Américas e Ásias todas, ou então ficamos aquém das metas. Em 2030, cá estará Portugal para se afirmar no mundo. Para o ano, lá estará Portugal para afirmar o futebol na América do Norte. É um grande desafio, mas nós temos todas as condições para estarmos na primeira linha”, sublinhou.



Também a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, discursou na cerimónia de abertura, reforçando que o “talento, as infraestruturas cada vez mais qualificadas, os adeptos que vivem o futebol com uma paixão incomparável e a história que orgulha” Portugal oferecem “condições únicas”.



“Consciente desta importância, o Governo assumiu o desporto como prioridade estratégica e avançou com o maior investimento de sempre, com 165 milhões de euros. Com este investimento, que já está em execução, o objetivo é transformar, de uma forma profunda, o panorama desportivo nacional e contamos com toda a família do futebol para este objetivo. Pelo impacto que gera e paixão que mobiliza, o futebol é decisivo para o futuro do desporto em Portugal”, ressalvou a ministra.



Ausente do evento, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, enviou um vídeo no qual frisou os “tempos de grandes desafios, mas também de enormes oportunidades” que o futebol vive atualmente, elencando a globalização, tecnologia, mudanças nos hábitos de consumo, novos formatos de competições e a crescente exigência de responsabilidade social e sustentabilidade, pedindo “criatividade e coragem”.



“Portugal é um dos atores que mais tem investido no desenvolvimento de jovens talentos, no fortalecimento do futebol feminino, na construção de infraestruturas e no incentivo à inovação. O Mundial2030 será um momento histórico e Portugal terá um papel central, como anfitrião, exemplo de organização, paixão por futebol e cultura de excelência. Estou convicto de que esse torneio será uma celebração para todos. A FIFA está e estará ao lado da FPF e de Portugal nesta jornada”, disse.



A seleção portuguesa de futebol, que está concentrada neste na Cidade do Futebol para preparar as receções a República da Irlanda e Hungria, da fase de qualificação para o Mundial2026, assistiu à cerimónia de abertura, que antecedeu entrevistas ao presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, e ao selecionador Roberto Martínez.